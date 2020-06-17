У США книги школярам доставляють за допомогою дронів

Багато штатів США знімають деякі або більшу частину своїх обмежень, пов'язаних з COVID-19, дозволяючи людям зберігати, принаймні, деяку подобу життя до пандемії. Але не всі готові або можуть знову вийти на вулицю. І для цих людей у ​​Google є хороше рішення.

Державні школи в окрузі Монтгомері, штат Вірджинія, минулого тижня стали першими у світі, хто запропонував послугу доставки книг за допомогою безпілотників з бібліотеки.

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Ідея – дозволити дітям отримувати доступ до книг, навіть коли бібліотека була закрита через новий коронавірус, – прийшла від Келлі Пассек, бібліотекаря з середньої школи у Блексбурзі і одного з перших клієнтів сервісу доставки за допомогою дронів Wing.

"Доступ до ресурсів шкільної бібліотеки необхідний для успіху наших учнів", – сказав Пассек в заяві, опублікованій в блозі Wing. – Партнерство MCPS-Wing дозволяє нам найунікальнішим способом продовжувати забезпечувати такий доступ, щоб наші студенти могли продовжувати займатися незалежним читанням і продовжувати свій шлях до успіху навіть у цей час соціального дистанціювання".

Під час обмеженого пробного запуску учні державних шкіл округу Монтгомері можуть запросити будь-яку книгу з каталогу, що налічує понад 150 000 найменувань, а потім доставити її безпілотником у свій двір – безкоштовно.

Wing Aviation, дочірня компанія материнської компанії Google Alphabet, торік стала першою компанією з доставки безпілотниками, що отримала сертифікат авіаперевізника від Федерального авіаційного управління. У жовтні компанія почала перевозити пакети FedEx і Walgreens споживачам в Крістіансбургу, штат Вірджинія.

"Моя мама, також бібліотекар початкової школи, завжди вчила мене цінувати бібліотеку і читання в молодому віці, – сказав голова сайту Wing у Вірджинії Кіт Хейден. – Наша система призначена для доставки невеликих пакетів прямо в будинок по повітрю. Ми завжди вірили, що спільноти, яким ми служимо, скажуть нам, що їм потрібно, щоб ми помістили їх в ці пакети, і це прекрасний приклад цього".

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