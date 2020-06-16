ТЕСТ: Вгадайте казку за дорослим сюжетом!

Ми обрали найвідоміші дитячі казки та переказали їх сюжет одним реченням так, ніби це була доросла історія. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Ви знаєте ці дитячі казки та головних персонажів, адже вони шалено популярні та широковідомі. Проте ми змінили опис сюжету під дорослу версію і вам доведеться впізнати за цим маскування правильну назву казки!

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Відповідайте на питання та діліться результатом з друзями!

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