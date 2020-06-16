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ТЕСТ: Вгадайте казку за дорослим сюжетом!
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Ми обрали найвідоміші дитячі казки та переказали їх сюжет одним реченням так, ніби це була доросла історія. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!
Ви знаєте ці дитячі казки та головних персонажів, адже вони шалено популярні та широковідомі. Проте ми змінили опис сюжету під дорослу версію і вам доведеться впізнати за цим маскування правильну назву казки!
І ще: Територія А: тест, хто ти з українських зірок 90-х?
Відповідайте на питання та діліться результатом з друзями!
* Якщо тест не відображається, перезавантажте сторінку!
До теми: Американський Playboy чи український Лель? Вгадай, звідки це гаряче фото
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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