У США кит випадково проковтнув аквалангіста: на щастя, з ним усе гаразд

Уранці 11 червня ловець омарів Майкл Паккард вдруге за день занурився у води Атлантичного океану неподалік міста Провінстаун, щоб пополювати. Але в результаті сам ледве не став "здобиччю" горбатого кита.

Як пише видання Cape Cod Times, 56-річний Майкл Паккард – ліцензований ловець омарів для продажу з міста Веллфліт (штат Массачусетс). За його словами, він думав, що йому прийшов кінець, тому що кит повністю заковтнув його.

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"Раптово я відчув сильний поштовх, а наступне, що я пам'ятаю – усе навколо потемніло та стало абсолютно чорним. Я відчував, як кудись рухаюсь, як кит стискав м'язи у роті", – розповів Паккард, лежачи в лікарні.

Спочатку він подумав, що опинився у пащі в акули, але щойно виявив відсутність зубів, зрозумів, що його проковтнув кит.

"Я думав: "Я ні за що не виберуся, зі мною покінчено, я мертвий". Усе, про що я міг думати, були мої сини – їм по 12 і 15 років", – згадує Майкл.

Після перших миттєвостей шоку Паккард зробив спроби вибратися з кита. Він почав активно чинити опір проковтуванню за допомогою акваланга. Киту це не сподобалося, у результаті він виринув на поверхню води та виплюнув чоловіка.

"Я раптом побачив світло, кит почав мотати головою з боку в бік, а наступне, що я зрозумів, – я зовні", – сказав Паккард. За його відчуттями, він пробув всередині кита 30-40 секунд.



На щастя, чоловік відбувся легким переляком і кількома травмами

Один членів екіпажу побачив, як кит виплюнув Майкла в воду, затягнув його на човен і відвіз до лікарні. Ловець омарів відбувся легкими травмами, без переломів, і його виписали через кілька годин.

Директор Центру берегових досліджень Джук Роббінс повідомила, що кит швидше за все заковтнув чоловіка випадково, помилково. За її словами, у горбатих китів немає зубів, а їх стравохід занадто малий, щоб дійсно проковтнути людину.

За словами Паккарда, кит був середніх розмірів, тому Роббінс припустила, що це було дитинча кита. А ми думали, що таке можливо лише у мультфільмах. А от і ні...

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