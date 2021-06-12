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Несподіваний офісний працівник розвеселив мережу (відео)

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Найкращий офісний колега - фото 1
Найкращий офісний колега

Робота в офісі сьогодні звучить майже фантастично, адже пандемія змінила правила гри. Але навіть такий формат праці має свої переваги, і ось чому.

На платформі Reddit користувач з ніком __Dawn__Amber__ поділився кумедним відео з роботи, яке стрімко піднялось у топи. За лічені години ролик зібрав майже 44 тисячі балів та понад 200 коментарів.

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А все тому, що в офісі автора можна знайти незвичайну зелену "подушку" для відпочинку ще одного співробітника. Щоправда, він пухнастий і дуже любить спати. Як поділились коментатори, офісні коти – це найкращий спосіб зробити приємну атмосферу на роботі, особливо, коли у вас напружений день. А в умовах пандемії, коли людям довелось перейти на віддалений формат праці, інколи хочеться повернутись до звичайного життя, але з бонусом у вигляді такого колеги.

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