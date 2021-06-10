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Білка зі стейком здивувала мережу (відео)

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Сувора білка зі стейком розбурхала Reddit - фото 1
Сувора білка зі стейком розбурхала Reddit

Тварини регулярно стають зірками інтернету, адже вони можуть за мить підняти настрій або збити з пантелику. І ця білка не стала винятком!

На платформі Reddit користувач з ніком ambreezy_ поділився епічним записом з сусіднього будинку, який стрімко піднявся у тренди. За кілька годин допис зібрав понад 43 тисяч балів та 1,5 тисячі коментарів, передає Радіо MAXIMUM.

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А все тому, що головним героєм кадру є білка, яка спокійно сидить на дашку та їсть величезний шматок стейку. Як жартують коментатори, одразу помітно, що тваринка живе у Техасі, адже тут без м'яса не обійтись. Дехто також додав, що білки стають дуже агресивними, коли бачать їжу і людей поряд з нею, тому дах – безпечне місце для трапези.

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