У США інженери розробили "розумний" дорожній знак STOP

Інженери з Техаського університету створили дорожній знак, який починає блимати, коли до нього наближається транспортний засіб.

Як наголошується у прес-релізі університету, 54% всіх смертей у ДТП на території США припадає на сільські райони – в основному тому, що дороги там погано освітлені вночі, через що водій може не помітити попереджувальний знак, навіть якщо той покритий сітловідбивальною фарбою.

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Однак дітище техаських інженерів не помітити складно, оскільки при наближенні автомобіля над знаком починає блимати ліхтар. Причому для цього йому не потрібно під'єднання до електромережі, яке на сільських дорогах часто відсутнє, – пристрій працює на сонячних батареях. Вдень він заряджає свій акумулятор, а вночі при необхідності несе водіям "світло істини".

Звідки системі знати, що до неї наближається автомобіль? Для цього у неї є інфрачервона камера, яка, на відміну від звичайної відеокамери, прекрасно працює в темний час доби. При цьому "розумний" знак не тільки розпізнає автомобілі, але і визначає напрямок їх руху.

Під час випробувань система зафіксувала наближення транспортного засобу в 90% випадків, – стверджують інженери.

Як відзначають автори розробки, їхнє дітище працює точніше та споживає менше енергії, ніж використовувані у міських умовах пристрої з розпізнавання автомобілів на основі радарів, оптичних камер і магнітних сенсорів. Крім того, безперечною перевагою рішення є його низька ціна: оснащення звичайного дорожнього знака представленою системою попередження обійдеться у $ 100. Для порівняння, нинішні аналоги коштують близько $ 5000.

У майбутньому інженери сподіваються розширити сферу застосування системи, навчивши її розпізнавати і пішоходів.

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