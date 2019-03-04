Названі найкращі автомобілі для водіїв-початківців

Експерти назвали нові машини, які найкраще підійдуть випускникам коледжів і водіям-новачкам. Вартість – до 25 000 доларів.

Honda Fit 2019. Honda Fit – це класний вибір для будь-якого початківця водія або випускника коледжу. У нього великий салон і місткий багажник. У базовій комплектації є багато різного устаткування, в тому числі система запобігання аварій. Витрата палива невелика.

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Honda Fit 2019

Kia Niro 2019. Гібридний компактний кросовер Kia Niro прекрасно підходить для молоді. У США під час покупки Niro із гібридною силовою установкою, що заряджається, пропонують деякі знижки.

Kia Niro 2019

Kia Soul 2020. У Kia Soul нового покоління з'явилися дві нові комплектації: GT-Line і X-line. Вони надають кросоверу більш спортивного вигляду. Салон просторий, а в базовій комплектації є багато корисного устаткування.

Kia Soul 2020

Fiat 500 Abarth Cabrio 2019. Fiat 500 Abarth Cabrio ні з яким іншим автомобілем не переплутаєш. У нього не тільки дизайн, який запам'ятовується, але і потужний двигун. Звичайно, це не найпрактичніше авто, але воно підходить тим, хто любить весело проводити час.

Fiat 500 Abarth Cabrio 2019

Honda Insight 2019. Якщо вам потрібен гібридний автомобіль, купуйте Honda Insight. Ця модель не тільки витрачає мало палива: у неї більше обладнання і більш преміальний салон, ніж у Toyota Prius. Причому Insight коштує дешевше, ніж Prius.

Honda Insight 2019

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