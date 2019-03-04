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8 березня Голос країни

Названі найкращі автомобілі для водіїв-початківців

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Гібридний компактний кросовер Kia Niro прекрасно підходить для молоді - фото 1
Гібридний компактний кросовер Kia Niro прекрасно підходить для молоді / theaa

Експерти назвали нові машини, які найкраще підійдуть випускникам коледжів і водіям-новачкам. Вартість – до 25 000 доларів.

Honda Fit 2019. Honda Fit – це класний вибір для будь-якого початківця водія або випускника коледжу. У нього великий салон і місткий багажник. У базовій комплектації є багато різного устаткування, в тому числі система запобігання аварій. Витрата палива невелика.

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Honda Fit 2019 - фото 311330
Honda Fit 2019

Kia Niro 2019. Гібридний компактний кросовер Kia Niro прекрасно підходить для молоді. У США під час покупки Niro із гібридною силовою установкою, що заряджається, пропонують деякі знижки.

Kia Niro 2019 - фото 311331
Kia Niro 2019

Kia Soul 2020. У Kia Soul нового покоління з'явилися дві нові комплектації: GT-Line і X-line. Вони надають кросоверу більш спортивного вигляду. Салон просторий, а в базовій комплектації є багато корисного устаткування.

Kia Soul 2020 - фото 311332
Kia Soul 2020

Fiat 500 Abarth Cabrio 2019. Fiat 500 Abarth Cabrio ні з яким іншим автомобілем не переплутаєш. У нього не тільки дизайн, який запам'ятовується, але і потужний двигун. Звичайно, це не найпрактичніше авто, але воно підходить тим, хто любить весело проводити час.

Fiat 500 Abarth Cabrio 2019 - фото 311333
Fiat 500 Abarth Cabrio 2019

Honda Insight 2019. Якщо вам потрібен гібридний автомобіль, купуйте Honda Insight. Ця модель не тільки витрачає мало палива: у неї більше обладнання і більш преміальний салон, ніж у Toyota Prius. Причому Insight коштує дешевше, ніж Prius.

Honda Insight 2019 - фото 311334
Honda Insight 2019

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Джерело: theaa
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