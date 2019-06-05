У США ілюзіоніст шокував глядачів своїм номером: відео

Учасник британського шоу Britain's Got Talent Джонатан Гудвін здивував публіку, коли "поховав" себе заживо під гравієм. Номер ілюзіоніста набрав в YouTube уже понад півмільйона переглядів.

Гудвін заліз всередину скляного контейнера, після чого на нього зверху почав висипатися гравій. Він продовжував сипатися до тих пір, поки чоловік не опинився укритий ним з головою. Після цього кілька секунд він не подавав ознак життя, що шокувало багатьох глядачів.

І ще: Lady Gaga злякала фанатів на концерті в Лос-Анджелесі: відео

У студії були присутні рятувальники, які вже приготувалися визволяти ілюзіоніста. Однак несподівано в контейнері з'явилася його рука, після чого і сам він з'явився у повний зріст.

Судді також були перелякані. Одна з них, Аліша Діксон, заявила: "Це погано впливає на мої нерви. Ти можеш стати наступним Девідом Блейном (відомий американський ілюзіоніст)".

Читайте також: Що роблять хлопці у вільний час: епічне відео