Що роблять хлопці у вільний час: епічне відео

У мережі набирає популярності кумедне відео з чоловічими розвагами, яке змушує дивуватись та сміятись. Жодної вульгарності та нецензурщини!

На платформі Reddit користувач з ніком chics74 поділився відео з хлопцями, які знають, як правильно відпочивати. За короткий час допис опинився у трендах мережі, зібравши понад 71 тисячу переглядів за 8 годин, а також більш як 2 тисячі коментарів. А все тому, що над озером висить тарзанка, на яку почергово застрибують хлопці. Щоправда, важливо зрозуміти, що стрибають вони один на одного, а не в воду. У певний момент коментатори почали захоплюватись не лише креативністю парубків, а й міцністю дерева, до якого прив'язана "тарзанка". Як додали користувачі, у такі моменти стає зрозуміло, чому чоловіки живуть менше, аніж жінки.

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