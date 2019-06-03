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Що роблять хлопці у вільний час: епічне відео

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Як розважаються чоловіки - фото 1
Як розважаються чоловіки

У мережі набирає популярності кумедне відео з чоловічими розвагами, яке змушує дивуватись та сміятись. Жодної вульгарності та нецензурщини!

На платформі Reddit користувач з ніком chics74 поділився відео з хлопцями, які знають, як правильно відпочивати. За короткий час допис опинився у трендах мережі, зібравши понад 71 тисячу переглядів за 8 годин, а також більш як 2 тисячі коментарів. А все тому, що над озером висить тарзанка, на яку почергово застрибують хлопці. Щоправда, важливо зрозуміти, що стрибають вони один на одного, а не в воду. У певний момент коментатори почали захоплюватись не лише креативністю парубків, а й міцністю дерева, до якого прив'язана "тарзанка". Як додали користувачі, у такі моменти стає зрозуміло, чому чоловіки живуть менше, аніж жінки.

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This is what boys do in their free time from r/funny

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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