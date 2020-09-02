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Типовий собака виглядає так: кумедне відео

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Типовий собака виглядає так: кумедне відео - фото 1

Кожен власник собаки знає, що це не лише вірні друзі, а й ідеальні помічники у моменти поганого настрою. Поведінка пухнастиків викликає усмішку, а у випадку з цим собакою – чимало питань і сміх.

На платформі Reddit користувач з ніком mbeindorf поділився відео зі своїм домашнім улюбленцем, який точно вміє розважатись. За 6 годин ролик зібрав понад 66 тисяч балів та більше як 800 коментарів. Річ у тому, що пес обрав для веселощів звичайну цеглину і його щастю може позаздрити кожен глядач.

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"Це так смішно, навколо є стільки іграшок, а він знаходить радість у цеглі", – відзначив господар. Інколи корисно брати приклад з тварин та знаходити позитив навіть у маленьких речах.

Lmao, so many toys around and he finds joy in a BRICK from r/aww

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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