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Аналог Apple AirDrop від Google показали на відео
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Останні місяці в мережі ходять чутки про появу в Android функції швидкої передачі даних між пристроями. До цього її робота описувалася лише на словах, але завдяки користувачам популярного сайту XDA Developers тепер можна подивитися, як виглядатиме аналог Apple AirDrop від Google.
Спочатку Google планувала назвати функцію Fast Share, але потім, як повідомляється, перейменувала її на Nearby Sharing.
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На наданому учасниками форуму XDA Developers відео можна побачити, що серед доступних налаштувань є можливість вказівки імені пристрою, увімкнення видимості та вибір способу відправки даних: по Wi-Fi, за допомогою мобільної мережі (для невеликих файлів) і взагалі без доступу до інтернету.
Для початкового з'єднання двох пристроїв Nearby Sharing використовує Bluetooth, а сама передача даних відбувається за замовчуванням через Wi-Fi. Додатково Google залучає GPS-модуль пристроїв для визначення відстані між ними, щоб уникнути помилкових спрацьовувань. Між гаджетами має бути не більше 30 сантиметрів, але на практиці, як відзначають розробники, ця технологія функціонує і на більшій відстані.
Відзначимо, що аналогічна функція вже доступна на пристроях HUAWEI і HONOR. Свій протокол для швидкого обміну даними створили також OPPO, vivo і Xiaomi. З чуток, разом з лінійкою Galaxy S20 Samsung представить свій аналог AirDrop під назвою Quick Share. Однак поява подібної опції на системному рівні спростить обмін даними між усіма Android-пристроями.
Не виключено, що Google анонсує Nearby Sharing разом з Android 11 на I / O 2020 у травні.
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