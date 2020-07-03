У США готелі пропонують номери для віддаленої роботи

Готельна галузь у США через пандемію коронавірусу скоротилася на 80% у порівнянні з минулим роком. Тож готелі почали шукати альтернативні способи заробітку і здавати номери тим, хто не може облаштувати домашній офіс.

Попит на таку послугу помітно зростає вже починаючи з травня-червня. І це не дивно, адже іноді дуже складно зосередитися на роботі вдома, коли тебе відволікають.

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Клієнтів приваблює можливість попрацювати у зручному просторі і не замислюватися про побутові питання. Зручні столи, регулярне прибирання та швидкий інтернет допомагають співробітникам менше відволікатися від робочих завдань. Деякі готелі включають у вартість послуг харчування: The Hamilton Hotel у Вашингтоні пропонує пакет за $ 109, в який входить сніданок з круасаном або парфе і безлімітна кава.

Деякі готелі пропонують бюджетніші варіанти: не цілі номери, а окремі робочі місця. Під такі цілі можуть переробляти конференц-зали. Крім того, з'являються абонементи на місяць: вони дозволяють щодня використовувати робоче місце вранці.

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