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У США гола офіціантка обслуговувала відвідувачів: відеофакт

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Офіціантка покепкувала над відвідувачами - фото 1
Офіціантка покепкувала над відвідувачами / Скріншот

В американському місті Порт-Депозит, штат Меріленд, була помічена офіціантка без одягу. Інтимні місця жінка прикрила боді-артом.

Джен Сейдель вирішила пожартувати над відвідувачами бару, в якому працює. Жінка також займається боді-артом, тому вона намалювала собі одяг на голе тіло і зняла реакцію відвідувачів на відео. Ролик жінка опублікувала на YouTube.

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Псевдо-одяг Сейдель створювала разом з дочкою, намалювавши шорти і топ. Відвідувачі не відразу помітили обман.

Дехто зрозумів раніше і почав розпитувати офіціантку. Пізніше відвідувачі почали фотографуватися з Джен.

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Джерело: youtube
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