У США фестиваль підводної музики сколихнув океан: відео

В одному з американських штатів пройшов незвичайний фестиваль підводної музики the Lower Keys Underwater Music Festival. Це справді варто побачити і почути!

У штаті Флорида організували оригінальний фест the Lower Keys Underwater Music Festival, у рамках якого на єдиному живому американському рифі Looe Key Reef аквалангісти виконали справді морські мелодії. І ця атракція була не для розваги риб.

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"Це про збереження рифу, про зменшення нашого власного впливу та розуміння того, наскільки важливим риф є для економіки штату і цієї країни", – наголосив директор заходу Білл Беккер.

Відзначимо, що аквалангісти відтворювали музичні партії з треків з морською тематикою, серед яких саундтрек до "Русалоньки", "Yellow Submarine", "Fins" та інші. Зацініть:

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