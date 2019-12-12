У США фейковий турагент продала "путівок" на майже пів мільйона доларів

Мешканку штату Пенсільванія Крістін Хейс звинуватили в тому, що вона видавала себе за турагента. Виявилося, що 38-річна могла незаконно заволодіти грошима щонайменше 82 осіб. Фальшива турагент обманним шляхом змусила їх придбати путівки на загальну суму 400 000 доларів.

Генеральний прокурор констатував, що Крістін Хейс ввела в оману працьовитих людей, пообіцявши їм неймовірні пропозиції для відпустки мрії.

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У період з липня 2017 року по лютий 2019 року шахрайка Крістін Хейс імовірно використовувала псевдоніми для продажу підроблених туристичних пакетів. За словами генерального прокурора, її жертви вважали, що вони відправляються в подорож зі своїми друзями або родиною. Однак потім виявляли, що купили путівки "в нікуди", а їхні гроші вкрадені фальшивим агентом з подорожей.

Крістін Хейс нібито укладала угоди з клієнтами і надавала їм підроблені пакети. У деяких випадках, як стверджують в генпрокуратурі, громадянка Хейс користувалася інформацією про кредитну картку, яку надавали клієнти, щоб купувати авіаквитки для інших осіб.

Ніяких туристичних пакетів жінка насправді не продавала

В одному випадку люди вважали, що купують сімейну путівку в Діснейленд. Причому один з членів цієї сім'ї боровся з раком. Після того, як жертва занепокоїлася, що поїздка насправді є фікцією, Хейс спробувала виграти час, заявивши, що у неї рак молочної залози.

Згідно з судовими протоколами, Крістін Хейс пред'явлено не менше 12 звинувачень, у тому числі незаконне заволодіння чужими грошима, персональними даними та шахрайство. Обвинувачена внесла заставу в розмірі 30 000 доларів.

Офіс генерального прокурора засвідчив, що Крістін Хейс повернула "більшу частину грошей" своїм ймовірним жертвам після розслідування, яке провела державна поліція.

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