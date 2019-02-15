У США два океани з'єднали туристичною стежкою

Незвичний маршрут довжиною 5000 км пов'язує місто Вашингтон зі штатом Вашингтон на північному заході США.

Велика американська залізнична колія – безпрецедентний проект, який передбачає створення нового туристичного маршруту далеко від автомобільних доріг. Рухатися можна буде на велосипеді або пішки.

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Залізнична колія пролягає через одинадцять штатів. Повністю стежка буде завершена цієї весни, але вже відкриті 12 пілотних маршрутів: відрізки стежки, якими можна пройтися окремо або одним маршрутом. Знадобилося витратити більше 18 місяців і пройти 55 тисяч кілометрів, щоб знайти найбільш зручний маршрут.

Найдовша туристична стежка в історії США починається в районі Джорджтаун у Вашингтоні, округ Колумбія, а закінчується в Каскад-Хіллз, недалеко від Сіетла, в штаті Вашингтон.

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