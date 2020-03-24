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У США доставляють їжу додому напівголі стриптизерки: пікантні відео (18+)

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У США доставляють їжу додому напівголі стриптизерки: пікантні відео (18+) - фото 1

У місті Портленд, США, танцівниці одного зі стриптиз-клубів зайнялися доставкою їжі додому. Від таких спокусливих кур'єрів голод може розігратися не на жарт.

Стриптиз-клуб довелося закритися у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19, і закладу довелося припинити свою звичайну діяльність. Але власники організували незвичайний сервіс. Щоб уникнути збитків, була налаштована оригінальна доставка їжі з перчинкою.

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"Працюємо над тим, щоб тримати кухню відкритою для доставки їжі, і щоб наш персонал не залишився без роботи. Танцівниці з голими грудьми будуть розвозити замовлення по домівках", – йдеться в анонсі нового сервісу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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