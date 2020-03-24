У США доставляють їжу додому напівголі стриптизерки: пікантні відео (18+)

У місті Портленд, США, танцівниці одного зі стриптиз-клубів зайнялися доставкою їжі додому. Від таких спокусливих кур'єрів голод може розігратися не на жарт.

Стриптиз-клуб довелося закритися у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19, і закладу довелося припинити свою звичайну діяльність. Але власники організували незвичайний сервіс. Щоб уникнути збитків, була налаштована оригінальна доставка їжі з перчинкою.

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"Працюємо над тим, щоб тримати кухню відкритою для доставки їжі, і щоб наш персонал не залишився без роботи. Танцівниці з голими грудьми будуть розвозити замовлення по домівках", – йдеться в анонсі нового сервісу.

Got to deliver Boober Eats treats to the coolest doggie in Portland - Beth the little three legged rescue frenchie @booberpdx #celebrityboober pic.twitter.com/ZLyYuQKGXZ — Lucky Devil Lounge (@LuckyDevil_PDX) March 21, 2020

We will be back at it tonight starting at 7pm! Call in your order tonight for some food delivery fun!! #booberpdx #boobereats #luckydevillounge pic.twitter.com/5xddt5CQzE — Lucky Devil Lounge (@LuckyDevil_PDX) March 18, 2020

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