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У США добудували останній хмарочос Захи Хадід

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У США добудували останній хмарочос Захи Хадід - фото 1

У Маямі побудували останній проєкт архітектора Захи Хадід – хмарочос One Thousand Museum. Висотку заввишки в 62 поверхи зводили впродовж семи років.

Проєкт іраксько-британської архітекторки виконаний у вигляді екзоскелета. Його висота становить 64 поверхи, де розташовано 84 квартири. Практично всі вони були розкуплені ще у 2013 році. Апартаменти ще можна придбати за суми від 5 до 25 мільйонів доларів.

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На будівництво хмарочоса знадобилося сім років і більш ніж 4,8 тисячі листів армованого скловолокном бетону. Крім цього, у хмарочосі розташували панорамний ресторан, вертолітний майданчик, аквацентр і інші необхідні мешканцям закладу.

У США добудували останній хмарочос Захи Хадід - фото 381491

У США добудували останній хмарочос Захи Хадід - фото 381488

У США добудували останній хмарочос Захи Хадід - фото 381489

У США добудували останній хмарочос Захи Хадід - фото 381490

У США добудували останній хмарочос Захи Хадід - фото 381492

У США добудували останній хмарочос Захи Хадід - фото 381493

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Джерело: wsj
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