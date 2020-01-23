У США добудували останній хмарочос Захи Хадід

У Маямі побудували останній проєкт архітектора Захи Хадід – хмарочос One Thousand Museum. Висотку заввишки в 62 поверхи зводили впродовж семи років.

Проєкт іраксько-британської архітекторки виконаний у вигляді екзоскелета. Його висота становить 64 поверхи, де розташовано 84 квартири. Практично всі вони були розкуплені ще у 2013 році. Апартаменти ще можна придбати за суми від 5 до 25 мільйонів доларів.

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На будівництво хмарочоса знадобилося сім років і більш ніж 4,8 тисячі листів армованого скловолокном бетону. Крім цього, у хмарочосі розташували панорамний ресторан, вертолітний майданчик, аквацентр і інші необхідні мешканцям закладу.

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