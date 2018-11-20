У США дівчина вирішила не знімати весільну сукню, поки не знайде нареченого

У Нью-Йорку дівчина замінила весь свій гардероб весільним платтям, щоб знайти собі нареченого.

Дівчина почала робити всі побутові справи, вбравшись нареченою. До таких дій вдалася після того, як подруги розповіли про свої невдалі знайомствах в інтернеті.

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Дівчина купила весільну сукню, після чого почала ходити в ній весь час. Крім цього, вона створила сторінку в соціальній мережі Instagram, на якій стала публікувати свої "досягнення" в незвичайному вбранні.

Дівчина розповіла, що оточуючі сприймають її позитивно, і її заняття вже принесло плоди. Вона встигла сходити на кілька побачень, однак поки все ще залишається в пошуку.

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