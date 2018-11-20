Перекладачка новин прославилась через емоційність: відеофакт

Харизматична сурдоперекладач новин стала зіркою мережі через свою реакцію Brexit.

Одна із сурдоперекладачів на британському каналі BBC привернула до себе увагу глядачів під час новинного випуску. Жінка настільки емоційно перекладала сюжет про вихід Великобританії з Європейського союзу, що навіть потрапила у Twitter. А все через харизматичність та міміку, яку передавала здивування не лише власне, а й більшості британців, які досі не однозначні у питанні Brexit.

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The sign language interpreter doing the Brexit Agreement on BBC News is perfectly conveying the perplexing fuckery of this situation #Brexit #BrexitChaos pic.twitter.com/bA66SYMXqN — Ell Potter (@Pottell) 15 листопада 2018 р.

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