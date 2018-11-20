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Перекладачка новин прославилась через емоційність: відеофакт

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Сурдоперекладачка новин підкорює мережу - фото 1
Сурдоперекладачка новин підкорює мережу / News18.com

Харизматична сурдоперекладач новин стала зіркою мережі через свою реакцію Brexit.

Одна із сурдоперекладачів на британському каналі BBC привернула до себе увагу глядачів під час новинного випуску. Жінка настільки емоційно перекладала сюжет про вихід Великобританії з Європейського союзу, що навіть потрапила у Twitter. А все через харизматичність та міміку, яку передавала здивування не лише власне, а й більшості британців, які досі не однозначні у питанні Brexit.

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Джерело: segodnya
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