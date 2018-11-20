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Не зайшло: геймер розгромив магазин через гру Fallout 76

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Fallout 76 - фото 1
Fallout 76 / windowscentral

Геймер так сильно хотів повернути гру Fallout 76, яка недавно вийшла, що не зміг змиритися з відмовою продавця віддати йому гроші за неї. Коли покупець зрозумів, що магазин не піде на поступки, то перейшов від слів до дій і почав трощити і ламати все навколо.

Нова частина серії комп'ютерних ігор Fallout вийшла 14 листопада і вже встигла зловити багато хейта від геймерів. Одним вона не сподобалася ще на етапі бета-тестування, інші скаржилися на занадто велику кількість багів, а третім і зовсім не сподобався навіть сам диск.

До слова: Fallout 76: компанія Bethesda розповіла про системні вимоги гри

І поки хтось виливав душу в інтернеті, житель Північної Кароліни дав волю своєму жалю про марну покупку в реальності. Хлопець прийшов в магазин ігор Gamestop і спробував повернути гру. Але так як, швидше за все, закінчився термін, в який можна зробити повернення, продавець йому відмовив.

Але можливість обміну покупця явно не влаштовувала. Спочатку він пробурмотів щось, а потім почав ламати і трощити. Правда, в цьому відео чи не більш вражає реакція продавця, який відповів на телефонний дзвінок так, ніби ніхто за секунду до цього не розніс його магазин.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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