Не зайшло: геймер розгромив магазин через гру Fallout 76

Геймер так сильно хотів повернути гру Fallout 76, яка недавно вийшла, що не зміг змиритися з відмовою продавця віддати йому гроші за неї. Коли покупець зрозумів, що магазин не піде на поступки, то перейшов від слів до дій і почав трощити і ламати все навколо.

Нова частина серії комп'ютерних ігор Fallout вийшла 14 листопада і вже встигла зловити багато хейта від геймерів. Одним вона не сподобалася ще на етапі бета-тестування, інші скаржилися на занадто велику кількість багів, а третім і зовсім не сподобався навіть сам диск.

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І поки хтось виливав душу в інтернеті, житель Північної Кароліни дав волю своєму жалю про марну покупку в реальності. Хлопець прийшов в магазин ігор Gamestop і спробував повернути гру. Але так як, швидше за все, закінчився термін, в який можна зробити повернення, продавець йому відмовив.

Але можливість обміну покупця явно не влаштовувала. Спочатку він пробурмотів щось, а потім почав ламати і трощити. Правда, в цьому відео чи не більш вражає реакція продавця, який відповів на телефонний дзвінок так, ніби ніхто за секунду до цього не розніс його магазин.

Some people really don't want their copy of Fallout 76 pic.twitter.com/a0yQBA3UYT — Geoff @ Holiday Matsuri (@GeoffLife) 19 листопада 2018 р.

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