Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

У США дівчина топлес еротично станцювала на людній парковці: відверте відео (18+)

  • 32
У США дівчина топлес еротично станцювала на людній парковці: відверте відео (18+) - фото 1

Мешканка Нью-Йорка в одних трусах виступила на парковці біля місцевої заправки. Розкута дівчина топлес станцювала у публічному місці. Ролик з'явився у Twitter.

Відзначається, що інцидент стався в Нью-Йорку. На кадрах видно, як жінка в одних трусах і без бюстгальтера виконує еротичний танець на парковці для автомобілів біля заправки.

І ще: Чоловік випадково дізнався про зраду дружини завдяки роутеру: лайфхак

Навколо танцівниці зібралося безліч людей, які кидали їй під ноги гроші. Користувачі мережі відзначили, що всі присутні були без масок, попри приписи влади.

Ймовірно пікантна акція присвячена тому, що влада Нью-Йорка вирішила відкрити стрип-клуби виключно за межами міста.

Читайте також: Як правильно робити дікпіки: кумедна інструкція від дівчини на прикладі огірка

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на Шацьких озерах 2020: що подивитись, як доїхати, ціни на житло
  • 10 липня, 19:12
  • 3995
Гороскоп на цей тиждень 20 – 26 липня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 18 липня, 12:51
  • 408
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2440581
Загрузка...
Новини