У США дівчина топлес еротично станцювала на людній парковці: відверте відео (18+)

Мешканка Нью-Йорка в одних трусах виступила на парковці біля місцевої заправки. Розкута дівчина топлес станцювала у публічному місці. Ролик з'явився у Twitter.

Відзначається, що інцидент стався в Нью-Йорку. На кадрах видно, як жінка в одних трусах і без бюстгальтера виконує еротичний танець на парковці для автомобілів біля заправки.

І ще: Чоловік випадково дізнався про зраду дружини завдяки роутеру: лайфхак

Навколо танцівниці зібралося безліч людей, які кидали їй під ноги гроші. Користувачі мережі відзначили, що всі присутні були без масок, попри приписи влади.

Ймовірно пікантна акція присвячена тому, що влада Нью-Йорка вирішила відкрити стрип-клуби виключно за межами міста.

Читайте також: Як правильно робити дікпіки: кумедна інструкція від дівчини на прикладі огірка