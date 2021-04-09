У США чоловіків зобов'язали оплачувати половину витрат під час вагітності та пологів

Цей законопроєкт знизить кількість абортів у США

В американському штаті Юта ухвалили новий законопроєкт. Він зобов'язує чоловіків оплачувати половину медичних витрат партнерок на вагітність та пологи.

Закон набуде чинності 5 травня, а про його ухвалення повідомляє видання The Washington Post.

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При наявності страховки виплати складуть у середньому 4,5 тисячі доларів, без неї – до 10 тисяч. Важливим фактором є визнане батьківство. При наявності сумнівів можна зробити ДНК-тест. Творці законопроєкту вважають, що подібна ініціатива допоможе підтримати вагітних жінок і знизить кількість абортів.

Критики ініціативи вважають, що вжитих заходів недостатньо. Катріна Бейкер, спікер організації Planned Parenthood, заявила: "Розширення програм медичної допомоги людям з низькими прибутками, поліпшення системи страхування, доступні послуги репродуктивної медицини й оплачувана сімейна відпустка – ось тільки декілька способів, якими можна досягти значно більшого".



Тепер чоловіки зобов'язані покривати половину витрат під час вагітності / Фото Unsplash

Нагадаємо, раніше Мішель Обама, Біллі Айліш, DJ Khaled й інші зірки підписали відкритий лист на підтримку "Закону про народ". Законопроєкт повинен розширити права американців.

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