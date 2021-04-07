Близнючки з Австралії хочуть вступити у шлюб з одним чоловіком

Найбільш схожі близнюки у світі Анна і Люсі Десінк з австралійського міста Перт мріють вийти заміж за коханого Бена Бірна. Але закон їм це забороняє.

За словами жінок, їхні стосунки з механіком Бірном тривають з 2012 року. Дівчата одразу після знайомства повідомили чоловікові, що обидві хочуть бути його супутницями. Завдяки цьому, сестри можуть бути завжди разом, пише The Sun.

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Чоловік стверджував, що розуміє їхній зв'язок. Десінк хотіли переконатися, що Бену по-справжньому подобаються обидві сестри, перш ніж почати з ним зустрічатися. Рік по тому Бен переїхав до них і їхньої матері. Близнюки розповіли, що всі троє сплять в одному ліжку.

У цих відносинах немає місця для ревнощів. Якщо Бен цілує Анну, відразу після цього він поцілує і мене, – пояснила Люсі.

Проте в Австралії полігамні шлюби заборонені, відповідно до закону про шлюб 1961 року.

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