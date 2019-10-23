У США чоловік кілька років був живою "пивоварнею"

Американець упродовж 8 років страждав від дивного стану з помутнінням свідомості через те, що перетворився у "пивоварню". Як це трапилось і чому – читайте далі.

Американські медики зуміли повернути до звичайного життя чоловіка, в організмі якого самостійно вироблялось "пиво". Несподівана хвороба принесла більше неприємностей, аніж можна було уявити. Почалось в у 2011 році, коли чолов'яга отримав травму пальця і звернувся до медиків.

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Йому виписали курс антибіотиків, який позбавив проблем з пальцем, але призвів до погіршення самопочуття, втрату пам'яті та помутніння свідомості. Врешті чоловіка відправили до психіатра, адже у нього почались депресивні думки, де йому виписали ще й антидепресанти.

І це могло б тривати ще довго, якби якось його не зупинили під час поїздки на машині. Поліцейський вирішив, що водій напідпитку, а згодом його забрало до лікарні. ВиявилосЬ, що у нього в крові був підвищений вміст алкоголю – аж до 200 мг/децилітр. Такі ж показники будуть у тих, хто може випити 10 спиртних напоїв.

Чоловік став ходячою пивоварнею через травму пальця

Тому бідолашний чоловік-пивоварня звернувся до клініки в Огайо, де лікарі виявили грибок Saccharomyces cerevisiae. Саме його використовують під час виготовлення пива. Медики об'єднались з працівниками Ричмондського університету та встановили, що американець страждає від синдрому автоматичного пивоваріння. Врешті йому надали адекватну протигрибкову терапію та виписали курс для відновлення мікрофлори.

Медики припускають, що хвороба виникла через антибіотики, які чоловік вживав після травми пальця. Саме вони змінили мікрофлору кишківника, дозволивши розвиватися грибкам.

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