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У США американець зняв ведмедя, який ніжиться у джакузі: епічне відео
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Американець Тодд Требон вирішив провести відпочинок у приватному котеджі в штаті Теннессі: навколо природа, а на терасі розкішне джакузі. Таку красу і комфорт люблять не тільки туристи, а й місцеві мешканці, наприклад, ведмеді.
Один з них дав Требону справжній майстер-клас з розслаблення. Ролик американець виклав на своєму інстаграмі.
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Требон розповів у мережі, що пив каву на терасі та насолоджувався весняною відпусткою, аж раптом помітив бурого ведмедя. Чоловік швидко зайшов у будинок і почав знімати тварину на відео.
Ведмідь спочатку акуратно дістався перилами на ґанок, а там його увагу привернула гідромасажна ванна. Він недовго думав, а потім плюхнувся у воду та просто став насолоджуватися теплою водою – дивлячись прямо на Тодда! Ведмідь трохи похлюпався та навіть полежав на спині, немов справжня людина.
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