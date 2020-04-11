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У США 10-річного хлопчика з днем народження привітали пожежні: миле відео
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Тім Хілі і його дружина Робін Лім-Хілі планували відсвяткувати десятий день народження свого сина Кірана у тематичному парку "Леголенд" у місті Карлсбад на півдні Каліфорнії. Але всі плани довелося скасувати через пандемію коронавірусу. Проте вони знайшли спосіб зробити свято незабутнім.
Сім'я з Сан-Франциско звернулася за допомогою до пожежних. На щастя, їхня подруга працювала фельдшером у пожежній частині міста.
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У результаті на день народження Кірана до будинку сімейства Хілі під'їхали дві пожежні машини, і рятувальники (вони були, звичайно ж, у масках), які передали дитині купу подарунків. Також пожежні показали, як підіймається їхня драбина на максимальну висоту. Відео привітання поділився батько сімейства в фейсбуці.
"Це не надзвичайна ситуація. Це все для того, щоб добре провести час. Сусіди, мабуть, хвилюються. Вони й гадки не мають, що відбувається", – говорить Тім на відео.
Він також припустив, що тепер мрії його сина про кар'єру зміняться і він явно захоче стати пожежником. На думку чоловіка, завдяки ізоляції цей день народження вийшов навіть особливішим, ніж свято у звичайних обставинах.
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