Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

У США 10-річного хлопчика з днем народження привітали пожежні: миле відео

  • 7
Пожежники влаштували незабутнє свято для хлопчика - фото 1
Пожежники влаштували незабутнє свято для хлопчика

Тім Хілі і його дружина Робін Лім-Хілі планували відсвяткувати десятий день народження свого сина Кірана у тематичному парку "Леголенд" у місті Карлсбад на півдні Каліфорнії. Але всі плани довелося скасувати через пандемію коронавірусу. Проте вони знайшли спосіб зробити свято незабутнім.

Сім'я з Сан-Франциско звернулася за допомогою до пожежних. На щастя, їхня подруга працювала фельдшером у пожежній частині міста.

Вам сподобається: Як святкувати день народження на карантині: інструкція від користувача TikTok

У результаті на день народження Кірана до будинку сімейства Хілі під'їхали дві пожежні машини, і рятувальники (вони були, звичайно ж, у масках), які передали дитині купу подарунків. Також пожежні показали, як підіймається їхня драбина на максимальну висоту. Відео привітання поділився батько сімейства в фейсбуці.

"Це не надзвичайна ситуація. Це все для того, щоб добре провести час. Сусіди, мабуть, хвилюються. Вони й гадки не мають, що відбувається", – говорить Тім на відео.

Він також припустив, що тепер мрії його сина про кар'єру зміняться і він явно захоче стати пожежником. На думку чоловіка, завдяки ізоляції цей день народження вийшов навіть особливішим, ніж свято у звичайних обставинах.

Читайте також: Крутий сайт, який показує, що бачив телескоп Хаббл у ваш день народження

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Аджарське застілля на карантині
  • Вчора, 08:00
  • 143
Американський Playboy чи український Лель? Вгадай, звідки це гаряче фото
  • 09 квітня, 14:00
  • 4291
Притула порадив ТОП 5 небанальних фільмів для перегляду на карантині
  • 09 квітня, 18:35
  • 2559
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Популярне