У Spotify створили плейлисти для догляду за рослинами

Стрімінговий сервіс Spotify представив колекцію плейлистів Music for Plants, які були підібрані спеціально для догляду за рослинами. Їх складали фахівці з садівництва, блогери, які займаються рослинами, і екоактивісти.

Щоб скласти плейлисти, які підходять для домашнього садівництва, сервіс провів глобальне опитування серед своїх слухачів, а також залучив фахівців-садівників. У розробці добірки музики взяли участь професійні садівники Келлі Вестлер, Дерріл Ченг і автори блогів Summer Rayne Oakes і Black Men With Gardens.

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За останній рік багато людей знайшли розраду у несподіваному джерелі – рослинах. У міру того як слухачі по всьому світу перетворювали свій будинок в зелений куточок, вони також шукали музику, яка допомогла б їхнім саджанцям рости, – розповіли про свою ідею у Spotify.

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