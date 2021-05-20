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realme представила круту компактну колонку для любителів активного відпочинку

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Колонка від realme захищена від води - фото 1
Колонка від realme захищена від води

Лінійку аксесуарів realme поповнила компактна бездротова колонка Pocket Bluetooth Speaker. Новинка з пристойною для своїх розмірів автономності отримала зручне кріплення для перенесення, захист від бризок і можливість створення стереосистеми з двох однакових гаджетів.

Колонка, корпус якої виготовлений з міцного пластику, важить 113 грамів. Усередині пристрою розмістився 3-ватний драйвер з пасивним радіатором. Компанія відзначає, що при проєктуванні динаміка зробила акцент на відтворення насичених низьких частот, пише realme.

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Аксесуар захищений від води за стандартом IPX5. Користувачеві доступні 3 попередні установки еквалайзера: Bass, Dynamic і Bright. Крім того, допускається одночасне поєднання двох пристроїв з одним джерелом звуку для роботи в режимі стерео.

Колонка оснащена модулем Bluetooth 5.0 з дальністю дії до 10 метрів і підтримує ігровий режим зі зниженим рівнем затримки звуку. Автономність новинки становить до 6 годин, для заряджання пропонується використовувати комплектний кабель USB Type-C.

realme представила круту компактну колонку для любителів активного відпочинку - фото 460280

Вартість realme Pocket Bluetooth Speaker становить $ 19.

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