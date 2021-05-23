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На Apple Watch тепер можна буде слухати музику зі Spotify офлайн
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Стрімінговий сервіс Spotify додав можливість завантажувати плейлисти, альбоми та подкасти на Apple Watch для відтворення в режимі офлайн. Тож тепер можна буде насолоджуватися улюбленими композиціями без використання смартфона.
Користувачі зможуть передавати аудіозаписи на пристрій зі швидкістю 96 кбіт / с, додавати і видаляти контент Spotify на своїх телефонах і синхронізувати його з годинником, йдеться у The Verge.
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"Можливість завантажувати музику і подкасти доповнює наявну функцію потокової передачі обраного з годинника, і тепер вам навіть не потрібно брати з собою телефон", – йдеться в повідомленні компанії.
Автономна функція буде доступна на Apple Watch Series 3 і новіших пристроях під управлінням WatchOS 6.0 і вище. Spotify рекомендує використовувати функцію на WatchOS 7.1 і новіше.
Для використання функції також потрібна підписка Spotify Premium, її вартість варіюється від 9,99 долара на місяць для одного облікового запису до 15,99 долара на місяць для сімейного плану. Також доступний варіант студентської облікового запису за 4,99 долара на місяць.
Spotify вперше запустила додаток Apple Watch у 2018 році. У листопаді компанія додала можливість потокової передачі музики з Apple Watch. До цього Apple Watch могли працювати тільки як пульт для відтворення музики Spotify на iPhone або іншого пристрою, що відповідає стандартам Spotify Connect.
Spotify на цьому тижні також повідомила про запуск нової функції, яка дозволить пристроям Google Wear завантажувати музику і слухати офлайн, без необхідності мати при собі телефон. Функція поки перебуває у розробці.
Інший потоковий музичний сервіс, Deezer, випередив Spotify, додавши аналогічну функцію на початку цього тижня.
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