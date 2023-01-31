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Ось цей український застосунок найбільше завантажували у світі у 2022 році

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Ось цей український застосунок найбільше завантажували у світі у 2022 році - фото 1

Український застосунок для тренування мозку Impulse став найбільш завантажуваним додатком у світі в категорії Health & Fitness.

Усього його завантажили більш ніж 30 мільйонів разів. За 2022 рік - понад 15 мільйонів, за даними Sensor Tower.

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Impulse – це застосунок для тренування мозку, який пропонує користувачам виконати вправи на тренування пам’яті, уваги й логічного мислення за допомогою ігор.

Сильна та драйвова команда, висока операційна ефективність, фокус і віра у власні сили дають змогу досягнути результатів про які ми лише мріяли на початку нашого шляху", – каже Євгеній Костенецький, СЕО Impulse.

З початком повномасштабної війни Impulse став безплатним для українців, щоб допомогти їм поліпшити когнітивні здібності. До слова, в Україні його завантажили 150 000 разів.

Impulse очолив світовий рейтинг App Store 2022 року - фото 519086
Impulse очолив світовий рейтинг App Store 2022 року / Sensor Tower

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