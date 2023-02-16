У списку тільки одна жінка-зірка – Forbes назвав 10 найоплачуваніших артистів 2022 року

Американський журнал Forbes підбив підсумки 2022 року і представив рейтинг найоплачуваніших артистів. Йдеться про десять знаменитостей, які торік заробили до 230 млн доларів.

Цьогоріч до списку потрапила лише одна жінка. Це відома співачка Тейлор Свіфт, пише у дослідженні Forbes.

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Щороку видання Forbes називає заробітки світових акторів та співаків та підсумовує статистику. Цьогоріч, отже, ТОП 10 зірок-мільйонерів за версією Forbes такий:

Британський рок-гурт Genesis – $230 мільйонів Британський музикант і співак Sting – $210 мільйонів Голлівудський актор Тайлер Перрі – $175 мільйонів Шоуранери, засновники Південного парку Трей Паркер та Метт Стоун – $160 мільйонів Творці серіалу Сімпсони Джеймс Л. Брукс та Метт Ґроунінг – $105 мільйонів Голлівудський актор Бред Пітт – $100 мільйонів Британський рок-гурт Rolling Stones – $98 мільйонів Канадський режисер Джеймс Кемерон – $95 мільйонів Американська співачка Тейлор Свіфт – $92 мільйони Репер Bad Bunny – $88 мільйонів

Genesis / Instagram

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