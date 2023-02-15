Блогерка К'яра Ферраньї виклала фото у "безсоромній сукні"

Ця ілюзія наготи покликана нагадати кожному про право і ґендерну рівність, яку вони мають, щоб показати себе, не відчуваючи себе засудженим чи винним.

Популярна італійська блогерка, інфлюенсерка та дизайнерка одягу К'яра Ферраньї відома своїми креативними образами, які вигадує, щоби продемонструвати груди, не порушуючи правил цензури в інтернеті, пише Радіо Максимум з посиланням на Divoche.media.

Читайте також: Українська модель з'явилася на Тижні моди в Нью-Йорку з посланням до путіна

К'яра часто відвідує світські заходи та публікує свої фото у соціальних мережах у відвертих вбраннях як протест щодо заборони жіночих грудей та сосків в Інтернеті.

Цього разу інфлюенсерка вийшла на сцену щорічного музичного фестивалю в Сан-Ремо у сукні від Dior із тюлю тілесного кольору, створеної за допомогою техніки тромплею, що імітує її оголене тіло. Також вона показала фото сукні на своїй сторінці в Instagram під назвою "Безсоромна сукня".

Цією ілюзією оголеності хочу нагадати всім про гендерну рівність та право жінок показувати своє тіло, не відчуваючи засудження чи провини. Ця ілюзія наготи є нагадуванням про те, що будь-яка жінка, яка вирішує виглядати чи відчувати себе сексуальною, не дає нікому права виправдовувати насильство чоловіків або пом’якшувати їхні вади", – вказано на сторінці Ферраньї.

Після цього Ферраньї виклала фото у стилі фемілі-лук зі своєю донькою Вітторією, пише Divoche.media.

На світлинах вони у розшитих стразами комбінезонах, а зверху — спідниця-каркас із фатину. Це вбрання також стало одним із образів інфлюенсерки на музичному фестивалі в Сан-Ремо.

Це вбрання уособлює собою надію на порушення нав’язаних умовностей патріархату. Надія, яку ми покладаємо на сьогоднішніх дівчат, котрі завтра стануть жінками. Це бажання матері для її маленької дівчинки, яка нарешті може кричати Перемога!" – написала блогерка.

Це цікаво: Юні українці підкорили суддів румунського талант-шоу – дивіться неймовірний виступ