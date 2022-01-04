У спецепізоді "Гаррі Поттера" показали Емму Робертс замість Емми Вотсон

Творці спецепізоду "Гаррі Поттер 20 років по тому: Повернення в Гоґвортс" зробили дві помилки, на які звернули увагу фанати. У HBO їх визнали та відредагували випуск.

Автори спецепізоду хотіли показати дитяче фото Емми Вотсон, яка виконувала в серії фільмів роль Герміони. Але, як пише Today, замість нього глядачі побачили юну Емму Робертс, відому завдяки "Американській історії жахів".

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Фанатка написала про помилку у твіттері, прикріпивши скріншоти з "Повернення в Гоґвортс" та інстаграму Робертс, де акторка викладала архівний знімок.

Плутанина сталася і з акторами-близнюками Джеймсом та Олівером Фелпсами, відомими за ролями братів Візлі. Під час інтерв'ю їхні імена, що з'являються знизу, теж переплутали.

На цей промах звернув увагу Олівер, жартома додавши: "Напевно, нам вирішили помститися за всі наші пранки". У коментарях Том Фелтон (Драко) написав, що це його витівка, а Меттью Льюїс (Невілл) визнав, що вийшло справді смішно.

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