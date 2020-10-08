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У Sony розібрали консоль PlayStation 5: що ховається всередині?

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Розбирання PlayStation 5 – не така вже й складна задача - фото 1
Розбирання PlayStation 5 – не така вже й складна задача

Компанія Sony поділилася відеороликом з розбиранням нової консолі PlayStation 5 на своєму YouTube-каналі. Дивіться, що ж ховається всередині довгоочікуваної ігрової приставки японців.

У ролику продемонстровано систему охолодження з великим 120-мм кулером, який всмоктує повітря з обох сторін, і радіатором, що забезпечує охолодження, схожим на парову камеру Xbox Series X. Консоль також містить рідкий метал як матеріал термоінтерфейсу на восьмиядерному процесорі AMD для кращого контролю температури.

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Обидві вигнуті білі панелі легко знімаються, відкриваючи доступ до відсіку для твердотільного накопичувача, в який можна встановити диск M.2 PCIe 4.0. Проте вбудований у материнську плату PS5 накопичувач на 825 ГБ замінити не можна.

Демонтаж PS5 також показує сам процесор і 16 ГБ оперативної пам'яті GDDR6, а також блок живлення потужністю 350 Вт.

На жаль, Sony так і не показала інтерфейс майбутньої консолі. Нагадуємо, PlayStation 5 надійде у продаж в Україні з 19 листопада за 12 999 гривень (цифрова версія) та 15 999 гривень (версія з оптичним приводом).

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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