У Sony показали дизайн шолома та контролерів PlayStation VR другого покоління

Sony Interactive Entertainment раптово розсекретила, який вигляд матиме шолом віртуальної реальності PlayStation VR2 для консолі PlayStation 5. Крім цього, показали фінальний дизайн контролерів PlayStation VR2 Sense, які поставлятимуться разом із новою гарнітурою.

Як йдеться у блозі компанії, інженери провели безліч тестувань, щоб шолом був зручним для голів різного розміру. При цьому компанія вже мала масу позитивних відгуків про перше покоління PlayStation VR, тому в новій гарнітурі була збережена основна концепція оригінального шолома. Частина старих функцій, наближення екрана до обличчя і роз'єму навушників, також залишилася.

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З додаткових поліпшень розробники додали регулювання лінз, щоб користувачі мали можливість підібрати відстань між ними для оптимізації огляду, а також зменшили вагу, спроєктували новий вентиляційний отвір і зробили дизайн в цілому витонченішим.

Дизайн гарнітури PlayStation VR 2 зробили сферичним, щоб сама форма пристрою забезпечувала ефект повного занурення у віртуальну реальність.

Характеристики VR-гарнітури розкрили раніше. У ній використовуватиметься OLED-дисплей з підтримкою 4K HDR, поле огляду становитиме 110 градусів.

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