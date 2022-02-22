У Німеччині створили найменшу батарею: вона розміром з крупицю солі

Дослідницька група створила пристрій розміром менше одного квадратного міліметра. Такі батарейки можуть живити невеликі датчики в людському тілі, а також використовуватися в робототехніці.

Як йдеться на сайті Хемницького університету, щоб вмістити всі елементи живлення, дослідники використовували принцип так званого "швейцарського рулету". Для цього на поверхню натягнутої пластини нанесли тонкі шари полімерних, металевих та діелектричних матеріалів. Коли вони починають відшаровуватися один від одного через механічну дію, відбувається перепад напруги.

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Цей метод сумісний із встановленими технологіями виробництва мікросхем та дозволяє виробляти мікробатареї з високою продуктивністю. Створений німецькими вченими пристрій здатний живити найменші у світі комп'ютерні чіпи протягом десяти годин.

Від таких крихітних батарей можуть працювати різні пристрої в людському тілі: наприклад, прилади для відстеження рівня кисню в глибоких тканинах, моніторингу відновлення після операцій та спостереження за життєво важливими органами.

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