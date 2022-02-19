Американські фізики створили найточніший годинник в історії

Фахівці Університету Вісконсін-Медісон створили атомний годинник на оптичній решітці, який може вимірювати час з неймовірною точністю. Механізм відстає лише на одну секунду за кожні 300 мільярдів років.

Як пише Nature, атомний годинник відстежує резонанс частот атомів, що дозволяє вимірювати час з величезною точністю. Новий годинник відрізняється досконалішою конструкцією: там є відразу 6 атомів стронцію, поєднаних в єдиний "годинниковий механізм". Можливість порівнювати коливання цих атомів забезпечила рекордну точність виміру часу.

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Годинник на оптичній решітці вже є найкращим годинником у світі, ми отримуємо такий рівень продуктивності, якого ніхто раніше не бачив. Ми працюємо як над покращенням їхньої продуктивності, так і над розробкою нових додатків, які стануть можливими завдяки цій покращеній продуктивності, – професор фізики Університету Вісконсін-Медісон та старший автор дослідження Шимон Колковіц

За словами науковця, у пристрої використовується "відносно поганий лазер". Втім, він все ж таки зміг забезпечити рівень точності вимірювань, близький до світового рекорду.

Новий атомний годинник допоможе у пошуках темної матерії та гравітаційних хвиль, оскільки така точність дозволить виявляти найдрібніші зміни гравітаційного поля, на яке має впливати темна матерія.

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