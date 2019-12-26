У смартфонах Xiaomi з'явиться довгоочікувана функція: меломани оцінять

У середині жовтня Xiaomi почала поширювати новітню прошивку MIUI 11. Крім низки змін, що торкнулися як інтерфейсу, так і алгоритму роботи системи, компанія додала чимало нових функцій у власну оболонку. Одним з очікуваних нововведень стане штатний еквалайзер, сліди якого вдалося виявити.

У коді "нічної" збірки MIUI 11 9.12.19, що належить до додатка MiSound, один з користувачів виявив згадку еквалайзера. Пізніше розробнику XDA, що займається прошивкою LineageOS, вдалося активувати цю функцію, після чого він опублікував серію скріншотів, що демонструють функціональність нововведення.

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Передбачено регулювання звучання по семи частотних смугах. Більш того, в еквалайзері з'явилася можливість виставлення обмеження максимальної гучності звучання в залежності від віку користувача. Всього Xiaomi додала три вікові групи: до 30 років, від 30 до 60 років і старше 60 років. Активувавши цю функцію, можна відрегулювати гучність кожного каналу (лівий/правий) окремо, після чого зберегти профіль для подальшого швидкого перемикання.

У еквалайзері передбачені і вбудовані звукові профілі для різних типів навушників. Під кожен варіант виконання динаміків встановлено індивідуальні налаштування звучання. За запевненням розробників, яким вдалося випробувати можливості програми MiSound, реліз функції еквалайзера може затриматися через те, що він поки за замовчуванням недоступний навіть у "нічний" збірці MIUI 11.

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