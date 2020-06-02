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У смартфонах Pixel з'явилася нова важлива функція оповіщення
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Google розширює можливості особистої безпеки для власників смартфонів Pixel за допомогою нового інструменту "Перевірка безпеки". Ця функція призначена для того, щоб переконатися, що з вами все в порядку, якщо ви перебуваєте десь на самоті.
Так, коли ви вмикаєте функцію "Перевірка безпеки", ви встановлюєте час, коли ви хочете, щоб вона активізувалася. Коли цей час настає, перевірка безпеки займає весь ваш екран і запитує ваш статус.
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Ви можете відхилити запит і сказати, що з вами все в порядку, почати ділитися своїм місцеположенням з екстреними контактами негайно або набрати 911. Якщо протягом хвилини відповіді не буде, перевірка безпеки автоматично повідомить ваші екстрені контакти і надасть інформацію про ваше місцезнаходження у Картах Google.
Там немає можливості для автоматичного виклику 911 – ймовірно, щоб запобігти помилковому спрацьовуванню. Навіть з невеликою ймовірністю випадкових повідомлень про надзвичайну ситуацію для друзів, це здається дуже корисним заходом безпеки. Додаток особистої безпеки скоро буде доступний для всіх Pixel.
Інша нове велике доповнення – це режим сну, який додається в додаток для годинника. Нарешті, Google покращує функціональність адаптивної батареї. "Тепер Adaptive Battery на Pixel 2 і новіших пристроях може передбачити, коли розрядиться ваша батарея, і ще більше знизити фонову активність, щоб продовжити живлення Pixel", – відзначили розробники.
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