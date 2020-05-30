OnePlus позбавила власників топового 8 Pro крутої фішки

Нещодавно власники нового флагмана OnePlus 8 Pro з'ясували, що фотохромна камера, яку багато хто вважав непотрібною, володіє "рентгенівським" ефектом і вміє знімати крізь деякі матеріали. Але OnePlus вирішила "закрутити" гайки"

У компанії OnePlus повідомили, що вимкнуть цю функцію. Щоправда, лише в одному регіоні. Однак виробник порушив свою обіцянку, позбавивши усіх власників новинки цієї функції.

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Після того як в мережі з'явилися новини про унікальну можливість камери OnePlus 8 Pro, виробник заявив, що в одному з найближчих оновлень вимкне цю функцію, оскільки деякі користувачі були стурбовані питанням конфіденційності такої можливості смартфона. Разом з тим на офіційному форумі з'явилося уточнення, що це стосується тільки китайської прошивки HydrogenOS, тоді як у глобальній OxygenOS компанія пообіцяла не вимикати цю опцію.

Попри обіцянку, власники OnePlus 8 Pro за межами Китаю почали отримувати оновлення з прошивкою OxygenOS 10.5.9, єдиною зміною якої є вимкнення монохромного камери.

Цікаво й те, що оновлення, яке, судячи з опису, лише вимикає камеру, "важить" значні 2,4 ГБ. Для порівняння, розмір недавнього апдейту до Android 10 з безліччю змін для OnePlus 5 і 5T становив менш як 2 ГБ.

В описі оновлення сказано, що монохромна камера знову запрацює орієнтовно в червні. Разом з тим компанія ніяк не прокоментувала зміну своїх початкових планів.

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