Дивіться, як виглядатиме iPhone 13: перші подробиці

iPhone 13 від Apple вийде у 2021 році й буде оснащений чотирма камерами і лідаром.

Згідно з інформацією iPhone 13 отримає круті модифікації.

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Мова йде про ширококутний об'єктив на 64 мегапікселі з 1-кратним оптичним і 6-кратним цифровим збільшенням, 40-мегапіксельний телеоб'єктив з 3-кратним і 5-кратним оптичним збільшенням і 15-20-кратним цифровим збільшенням, 64-мегапіксельну анаморфну лінзу з орієнтацією на зйомку відео високої деталізації (2.1:1).

Також новинка отримає 40-мегапіксельний ширококутний об'єктив з п'ятикратним оптичним збільшенням і гібридним збільшенням, що дозволяє збільшувати об'єкти на фото до 20 кратів. LiDAR 4.0 – технологія, що відповідає за оцінку глибини кадру і функції доповненої реальності. Однак, до початку виходу iPhone 13 компанія Apple може змінити таке компонування камер.

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