У смартфонах OnePlus з'явиться унікальна функція

Поки виробники починають встановлювати у свої нові гаджети екрани з частотою оновлення 90 Гц, компанія OnePlus у майбутніх новинках використає ще крутіші матриці – з частотою 120 Гц. Але це не все!

Глава компанії Піт Лау вже наочно продемонстрував перевагу таких екранів над 60-герцовими матрицями. Як з'ясувалося, нові "вбивці флагманів" отримають ще одну унікальну функцію.

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Представлений OnePlus дисплей з частотою оновлення 120 Гц працює у парі зі спеціальним процесором передбачення і компенсації рухів MEMC, який активно застосовується в сучасних телевізорах. На відео продемонстровано роботу цього чипа: справа показаний оригінальний ролик, знятий з частотою 24 fps, а зліва – поліпшена за допомогою MEMC версія з частотою 120 fps.

Процесор MEMC по суті штучно домальовує кадри на основі аналізу наявних, щоб зробити картинку плавнішою. Піт Лау обіцяє, що на смартфонах з їх новим екраном 120 Гц Fluid Display будь-яке відео зможе відображатися з частотою 120 fps, навіть якщо оригінал був знятий у 30 fps. Поки не зрозуміло, чи буде ця функція працювати на постійній основі або ж її можна буде вмикати та вимикати за бажанням. Наприклад, у моделях OnePlus сьомої серії з частотою оновлення екрану 90 Гц можна у будь-який момент встановити 60 Гц.

Презентація нових смартфонів OnePlus очікується в другому кварталі поточного року. За наявними даними, у восьму серію увійдуть відразу три моделі: звичайний OnePlus 8, доступніший OnePlus 8 Lite і топовий OnePlus 8 Pro з екраном 120 Гц.

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