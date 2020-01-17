У смартфонах HUAWEI може з'явитися реклама

Китайські виробники гаджетів, наприклад, Xiaomi і RealMe, вбудували показ реклами на смартфонах в оболонки ОС ще у 2019 році і навіть раніше. Тепер до них приєднається Huawei і її суббренд Honor.

Дехто з користувачів смартфонів HUAWEI та Honor поскаржились на появу різних рекламних банерів після оновлення фірмової оболонки EMUI.

І ще: Експерти DxOMark перевірили фотоможливості Honor V30 Pro 5G

За даними сайту MySmartPrice, за показ реклами відповідатиме компонент Huawei Ads, який входить до платформи Huawei Mobile Services, анонсованої в листопаді 2019 року.

Подробиці про використання призначених для користувача даних Huawei Ads прописані в оновленій призначеній для користувача угоді. Усі дані, які використовуються для персоналізації реклами, зберігаються на серверах у Гонконзі та Сінгапурі протягом одного року з моменту збору. Крім того, ці дані можуть оброблятися локальними центрами Huawei, розташованими, наприклад, в Єгипті, Мексиці, Індії та Південної Кореї.

Читайте також: На новому постері розсекретили дизайн і дату анонсу Xiaomi Mi10