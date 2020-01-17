Експерти DxOMark перевірили фотоможливості Honor V30 Pro 5G

Незабаром після презентації HONOR V30 Pro 5G глава компанії заявив, що не планує надавати смартфон для тестування лабораторії DxOMark. І ось, через півтора місяця, гаджет все-таки пройшов низку випробувань.

Основна камера HONOR V30 Pro 5G представлена ​​трьома сенсорами з роздільною здатністю 40, 12 і 8 мегапікселів. Гаджет вміє записувати відео у роздільній здатності 4К з частотою 30 fps. Під час тестування DxOMark поставила новинці середню оцінку у 122 бали: 133 бали модель отримала за якість фотозйомки і 100 – за відео.

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Серед позитивних моментів камери HONOR V30 Pro 5G фахівці відзначили високу деталізацію при мінімальному рівні цифрового шуму, точний підрахунок значення експозиції, гарна якість фотографії при використанні зуму на середніх значеннях, боке з правильним визначенням глибини різкості, якісні знімки з низьким рівнем шумів при нічній зйомці.

Недоліками сенсорів назвали періодичні збої в роботі автоматичного фокусування, переважання синіх кольорів в області тіней, стабілізацію, яка не завжди коректно працює, а також незначну геометричну дисторсію при використанні ширококутного об'єктива.

При тестуванні відеоможливостей HONOR V30 Pro 5G переваги були такими: коректний прорахунок експозиції, правильна колірна гамма при зйомці як всередині приміщень, так і на вулиці, ефективна робота стабілізації. До мінусів ж були віднесені артефакти при зйомці в умовах недостатнього освітлення, періодична поява шумів, незначне оптичне викривлення.

За результатами загального заліку HONOR V30 Pro 5G посів друге місце у рейтингу мобільних камер DxOMark, розташувавшись між HUAWEI Mate 30 Pro 5G (перше місце) і звичайним HUAWEI Mate 30 Pro (третє місце).

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