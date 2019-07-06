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У Словенії встановили дерев'яну статую Меланії Трамп: виглядає моторошно

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Статуя Меланії Трамп вас вразить - фото 1
Статуя Меланії Трамп вас вразить / gettyimages

У Словенії представили дерев'яний пам'ятник першій леді США Меланії Трамп. Статуя, висічена зі стовбура дерева, встановлена ​​неподалік Севниці, рідного міста Меланії.

Ідея такого арт-об'єкту належить американському художнику Бреду Дауні, відомому своїми урбаністичними скульптурами і інтервенціями в міський простір. Скульптура Меланії стала частиною його дебютної сольної виставки в Словенії під назвою This Echo.

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Над створенням дерев'яної першої леді працював місцевий ремісник Алес Цупевец. Статуя виконана в реальних розмірах. Меланія Трамп одягнена в синій костюм і махає рукою практично так, як на інавгурації Дональда Трампа.

Місцеві жителі статуї не дуже-то зраділи, називаючи дерев'яну Меланію ганьбою і порівнючи зі Смурфеттою, героїнею "Смурфиків".

Що думає з цього приводу сама Меланія Трамп невідомо.

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Джерело: Daily Mail
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