У скільки українцям обійшлося розмитнення євроблях: названа сума

У Міністерстві фінансів підрахували, скільки євроблях перебуває на території України. У підсумку вдалося з'ясувати, скільки українці заплатили за зміну іноземної рєстрації автомобілів на українську.

За даними Міністерства Фінансів, зараз в Україні є понад 630 тисяч машин на іноземній реєстрації. За час дії нових правил, з 25 листопада 2018 року по 6 лютого 2019 року, встигли розмитнити 80,1 тисяч авто, що принесло в бюджет більше ніж 5 мільярдів гривень.

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Найактивніше оформляють машини в Києві – 13,2 тис. авто. Також багато авто тепер зареєстровано у Волинській області – 10,2 тис., Чернівецькій області – 7,2 тис., Львівській області – 6,8 тис., Закарпатській області – 6,8 тис.

Серед всіх розмитнених авто 68 тисяч машин перебувають в Україні з порушеннями. Штраф за кожне таке авто становить 8500 гривень.

Відзначимо, що 22 лютого закінчиться пільговий період дії ставки акцизного податку (коефіцієнт 0,5) для митного оформлення машин на іноземній реєстрації. Уже з 23 лютого розмитнити авто можна буде за повною вартістю.

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