У скільки обійшлося перше місце у космічному польоті Blue Origin: шокуюча сума

Квиток на політ продали за 28 мільйонів доларів США

Космічна компанія Blue Origin мільярдера Джеффа Безоса під час аукціону продала перше місце у космічному польоті корабля New Shepard. Обійшовся квиток у приголомшливі 28 мільйонів доларів США.

Переможець торгів полетить у космос разом з самим мільярдером і його братом Марком, а також ще одним пасажиром, ім'я якого поки також невідомо, повідомляє HypeBeast.

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Трансляція торгів велася на офіційному сайті компанії. Аукціон стартував у травні. Для участі зареєструвалося майже 7600 людей зі 159 країн. Суму ставки, що виграла, перекажуть фонду Club for the Future, створеному Blue Origin.

Пасажири New Shepard почнуть проходити підготовку до польоту за два дні до пуску. Під час польоту вони перетнуть лінію Кармана, потім їм дозволять розстебнути ремені та протягом приблизно 3 хвилин літати у невагомості. Після цього вони приземляться назад на Землю.

Нагадаємо, учені створили найбільшу карту темної матерії. Астрономи проаналізували світло, що йде до Землі з далеких галактик.

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