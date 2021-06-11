NASA опублікував 360-градусну панораму Марсу, зняту ровером Perseverance

Відео складається з 992 фотографій, зроблених у квітні

Представники NASA виклали на ютуб 360-градусну панораму Марса. Вона складену зі знімків, які зробив і надіслав на Землю ровер Perseverance.

На відео можна розглянути сам апарат, дрон Ingenuity та навколишнє середовище планети. Супроводжують зображення звуки марсіанських вітрів.

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Панорама складена з 992 фотографій, які ровер зробив у період з 15 по 26 квітня. Роздільна здатність панорами – 2,6 мільярда пікселів. Аудіо записали у лютому.

Фотосесія відбулася на майданчику Van Zyl Overlook у кратері Езеро. Вважається, що колись це місце було заповнене водою: звідси й назва jezero, яке в деяких слов'янських мовах означає "озеро".

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