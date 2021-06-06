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У NASA показали на відео момент стиковки космічного корабля з МКС

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Корабель Cargo Dragon - фото 1
Корабель Cargo Dragon / nasa

У суботу, 5 червня, о 12:09 за київським часом вантажний корабель Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) здійснив успішну стиковку з МКС. Дивіться на відео момент стиковки.

Кадри з'єднання космічного корабля Cargo Dragon з МКС були опубліковані у Twitter. Всього він доставив на Міжнародну космічну станцію 3,3 тонни вантажу.

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Зокрема, на МКС доставлено обладнання та матеріали для проведення десятків наукових експериментів екіпажем станції. Cargo Dragon привіз дві нові сонячні панелі IROSA, завдяки яким на станції зможуть генерувати більше електроенергії для забезпечення її функціонування.

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