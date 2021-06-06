У NASA показали на відео момент стиковки космічного корабля з МКС

У суботу, 5 червня, о 12:09 за київським часом вантажний корабель Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) здійснив успішну стиковку з МКС. Дивіться на відео момент стиковки.

Кадри з'єднання космічного корабля Cargo Dragon з МКС були опубліковані у Twitter. Всього він доставив на Міжнародну космічну станцію 3,3 тонни вантажу.

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Зокрема, на МКС доставлено обладнання та матеріали для проведення десятків наукових експериментів екіпажем станції. Cargo Dragon привіз дві нові сонячні панелі IROSA, завдяки яким на станції зможуть генерувати більше електроенергії для забезпечення її функціонування.

Contact and capture are confirmed at 5:09am ET. @SpaceX's cargo Dragon has arrived at the @Space_Station, delivering over 7,300 pounds of @ISS_Research, equipment, supplies, and new roll-out solar arrays for the orbiting lab. pic.twitter.com/N9xPNC4Axq — NASA (@NASA) June 5, 2021

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